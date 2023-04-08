Ziraat Bankası ve Garanti Bankası bankamatik kartı hesabınız üzerinden sizlere, ödemeler verecek, 2 banka, duyuru paylaş

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden banka hesabı olup, nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen kampanyada 3 ay ertelemeli bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmanıza olanak sağlanacaktır. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası Bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi vererek, bankamatik kartı hesapları üzerinden kimlik numaraları aracılığı ile birlikte ödeme vermektedir.

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden bireysel kredi kullanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda internet bankacılığına internet şubesini ve müşteri hizmetleri numaralarını kullanarak da istedikleri limitlerde bankamatik kartı hesapları üzerinden ödeme alabileceğini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden bireysel tüketici kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu kredilerden yararlanmak istiyorlarsa banka müşterileri olmaları takdirde kredi işlemlerine hemen aynı gün içinde yapabilmektedir.

BAŞVURU

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası Bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirdiği yeni kredi kampanyasında 3 ay ertelemeli, bu kredi kampanyasına başvuruları almaya başladı. 18 yaşından büyük olan herkez başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olması durumunda hızlı birşekilde bu bankanın yapmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilmektedir. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası düşük faiz oranları ile birlikte sizlere vereceği 50000 TL kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluştururken, 100000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız da 24 ay vadeli bireysel tüketici kredisi alabilirsiniz.