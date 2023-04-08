12 milyon emekli için yeni karar çıktı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!

12 milyon emekli için gerçekleştirilecek olan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm emeklilere uygun faiz oranları ile birlikte bireysel tüketici kredisi ödemesi verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz, bireysel tüketici kredisi kampanyasından faydalanmak istiyorsanız, nakit ihtiyacınızın olması ve ihtiyaç kredisi kullanabilmeniz için kamu bankaları üzerinden emeklı maaş almanız isteniyor.

Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalar devlet destekli olarak faiz oranları ile birlikte sizlere sunularak, 50000 TL'ye kadar ödeme verilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kredi kullanabilecekler ve nakit krediler, hesapları da alabileceklerdir.

EMEKLİYE ÖDEME

Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız bu ödemelerin, başvurularını bireysel tüketici kredisi kampanyası ile birlikte Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. 3 kamu bankası tarafından da başlatılan bu kampanyada, emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız 50000 TL, ödemeler haricinde daha yüksek limitlerde de borç kapatma kredileri kullanabilir, daha önce bu bankalardan kredi almadıysanız da, işlemlerinizi hızlı birşekilde yapabilirsiniz. 50000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, kredi başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden maaş almayan müşteriler ise emekli maaşlarına bu bankaları taşıdıktan sonra başvurularını, şubelere gitmeden hızlı birşekilde yapabilecek ve nakit krediyi bu şekilde kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası ve iki kamu bankası üzerinden emekli maaşınızı taşımanız durumunda sizlere ihtiyaç kredisiyle birlikte aynı zamanda emekli promosyon ödemeleri de verilmektedir.