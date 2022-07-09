PTT ve 2 Banka Daha "Emekliye Ödeme" ile 40.000 TL Nakit Vereceğini Açıkladı! 3 Bankanın Duyurusu Geldi

Emekli olan vatandaşlar için 40.000 TL'ye kadar ödeme verecek olan bankaların kampanyaları, duyuru olarak resmi internet siteleri üzerinden paylaşıldı. Emekli olan kişiler, PTT üzerinden Ziraat Bankası üzerinden ve Denizbank üzerinden 40000 TL'ye kadar emekli kredisi kullanabilmektedirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, yapabileceğiniz bu nakit kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirerek, bu üç banka üzerinden nakit kullanabilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvuru sonrasında sizlere şartlar dahilinde hemen işlem yapılarak kredi onayı sunulacaktır.

PTT

Ptt üzerinden emekli maaş almanız durumunda, ancak 40.000 TL için başvuruda bulunabilirsiniz. Emekli maaşınızı PTT üzerinden almıyorsanız maaş, taşıma işlemlerinizi yaptıktan sonra ilk maaşınızı çekerek, bu banka üzerinden PTT gişelerine giderek veya cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru yapabilirsiniz. Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazarak, 30 50 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda bankadan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olmaktadır.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda bu banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilerin bu banka üzerinden maaş almaları durumunda 36 ay vadeli 40000 tl kredi, alınacağı haberi geldi.

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank üzerinden alan vatandaşlar, en yakın DenizBank şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilir. Emekli maaşını DenizBank üzerinden alan vatandaşlar, ayrıca kredi kullanmak istiyorlarsa, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunulmaktadır.