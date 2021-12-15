SGK-SSK ve Bağkur Emekli Olan Kişilere Gece Karar Çıktı, Başvuru Yapanlar 750 TL Ödeme Alıyor

SGK-SSK ve Bağkur emeklisi olan kişiler, SGK tarafından da verilecek olan bu destek ödemelerinde geri ödeme yapmayacaklar. SGK-SSK ve Bağkur emeklileri kendi emekli maaşlarına göre işlem yapacaklardır. SGK-SSK ve Bağkur emeklisi olan kişiler, 750 TL'ye kadar emekli promosyonu alması için bazı şartlar vardır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilecek olan 750 TL emekli promosyon ödemesi için bankalardan başvuru yapmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yaptıkları bu kampanyada emekli maaşını kendi bankasından alan ve maaşına göre 750 TL'ye kadar emekli promosyonu almak isteyenlerin belirli şartlara göre nakit onayı alacağı ve bu parayı alabilmeleri için en az 3 yıl maaş taşımama sözü vermeleri gerektiğini açıkladı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerinden ve bankaların resmi mobil uygulamaları üzerinden internet şifreniz ile giriş yaparak ödeme alabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 750 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler belirtilen bu şartlara uygun ise ayrıca bankanın yapmış olduğu kredi kampanyalarını da katılabilir. Bankalardan emekli maaşı almanız durumunda, 250.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları ayrıca verecekleri bu ödemelerde, kişilerin maaşlarına göre promosyon imkanı sunacaktır.

1500 TL ve 2500 TL arasında emekli maaşı alan kişiler 625 TL ödeme alırken kamu bankalarından 2500 TL üzerinde maaş alan kişiler 750 TL emekli promosyonu alabilecek. Detaylı bilgileri öğrenmek için banka internet sitesi üzerinden işlem yapabilirsiniz.