Ziraat Bankası ve 2 özel banka tarafından başvuru gerçekleştirecek bireysel müşterilere 90.000 TL ödeme verilecek...

Ziraat Bankası Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 90.000 TL kredi ödemelerinde şartsız ve kefilsiz bir şekilde alabilecek.

Ziraat Bankası Yapı Kredi Bankası ve Akbank Kendi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları duyuru ile birlikte 90.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Hem kamu bankaları üzerinden hem de özel bankalar üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte 24 ay vadeli Kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşlara bankalar belirtiler şartlar dahilinde Kredi ödemeleri gerçekleştirerek hemen aynı gün içinde işlem yapmaktadır.

90.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olan kişilere belirli şartlar dahilinde Kredi ödemeleri 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak verildikten sonra dileyen müşterilere diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçları da kapatılarak borç transferi kredisi imkanı sağlanacaktır.

Ziraat Bankası Akbank ve Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Akbank ve Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız durumunda işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Akbank ve Yapı Kredi Bankası kredi başvurularını banka şubeleri üzerinden yapacak olan kişiler sadece kimlikleri ile birlikte bireysel müşteri temsilcisine giderek başvuru gerçekleştirebilir.

3 banka üzerinde hesabı olan vatandaşlar aynı zamanda Kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa banka mobil uygulaması üzerinden de işlem yapabilir ve 90.000 TL'ye kadar yüksek limitli kredilerden faydalanabilmektedir.