Ziraat Bankası ve 2 Kamu bankasından emekli maaşı alanlara 100 bin TL ödeme oluyor! Bilmeyenler var

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden nakit ihtiyacı olup ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm emeklilere 100000 TL ödeme verileceği haberi verildi. Bu güzel haber sonrasında Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar için başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, yüksek limitli kredi ödemeleri hızlı bir şekilde yine aynı gün içinde verilecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını kendi bankasından almayan vatandaşlara da destek verecek, maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda hemen krediyi kredi notuna bakmadan onaylayacaktır.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan kişiler banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte alacağınız 100 bin TL kredilerde sizlere 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak ihtiyaç kredisi kullandırılacak başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerinde uygun faizlerden yararlanarak işlemleri yapılacaktır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte aynı zamanda borç kapatma kredisi de kullanabileceğiniz bu kredi kampanyasından faydalanacak olan kişilere düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemeleri hızlı birşekilde verilecek, istediğiniz zaman da kredi onayı alarak hesaplarınıza bu ödemeleri alabileceksiniz. Acil ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kredi işlemlerini hızlı birşekilde yapacak olan kamu bankaları, yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm emekleri için en düşük faiz oranlarından yararlanarak, işlem yapmaktadır.