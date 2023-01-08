Otomobil piyasası altüst olacak! Efsanenin 2023 modeli geldi! Peynir ekmek gibi satacak!

Efsanenin 2023 modeli geldi! Peynir ekmek gibi satacak! Otomobil piyasası altüst olacak! Geçtiğimiz yılın başlarında ilk olarak çıkan haberde dönemin efsanesi olan Renault Toros modelinin yeniden ülkemizde satışa çıkacağı gündeme gelmişti. İşte Renault Toros için son gelen haberler ve bilgiler!



2023 Renault Toros ve ikinci el Renault Toros

Renault markasının eski model araçlarını yenileyerek 2023 yılında yeniden pazara sunacağı belirtiliyor. Bu yenilenecek olan modeller arasında Renault, efsane modeli Toros bulunuyor. Renault, efsane model Toros’u yenileyerek ülkemizde satışa çıkarmayı planlıyor. Fransa'daki Flins fabrikasında daha önce başlattığı 'Refactory' uygulamasını ülkemize getirmek için kolları sıvadı.

Eski araçları revize ederek yeni model araç olarak satışa çıkaracak olan Renault ikinci el pazarına yeniden bu modeli kazandıracak. Efsane model Toros’u da yenileyip sürecek olan Renault yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.

Bu modelin düşkünleri ortaya atılan 2023 Renault Toros ve ikinci el Renault Toros iddiaları ile ilgili olarak çıkacak haberler ve yapılacak açıklamaları dört gözle bekliyor.

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