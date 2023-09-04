SON DAKİKA: Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni bireysel tüketici kredisi kampanyası ile ilgili detaylar paylaşıldı. 3 kamu bankası üzerinden değil, bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu yeni bireysel tüketici kredisi kampanyasında uygun faiz oranları ile birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz yeni bir emekli kredisi kampanyası başladı. 200000 TL 24 ay vadeli olarak alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde emekli maaş hesapları üzerinden 12 ay vadeli, bu kredi kullandırılmaktadır.

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Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde düşük faiz oranları ile kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için kendi banka müşterisi olması halinde, internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak bu kredileri vereceğini ve işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz açıkladı.

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200000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu için banka şubelerine giderek işlem yapmak isteyen tüm bireysel müşteriler, kimlikleriyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapacakları ihtiyaç kredisi başvurusunda nakit kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler ve ihtiyaç kredisini bu şekilde kullanabilecek. Eylül ayı sonuna kadar devam edecek olan bu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan 3 kamu bankası üzerinden emekli maaş almamanız durumunda, sizlerin maaş, taşıma işlemleri sonrasında kredi ödemeleri verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyaları sadece emekli maaş, taşıma işlemleri sonrasında düşük faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlara sunmaktadırlar.