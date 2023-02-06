Ziraat Bankası ve 2 kamu bankası daha emekliye ödeme verecek! 30.000 TL belgesiz ödemeler başladı

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli olan vatandaşların kendi banka müşterisi olması durumunda şubat ayında daha önce kredi kullansalar bile 30000 TL kadar ödeme verileceği haberini verdi. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalar katılarak, işlemler hızlı birşekilde yapılacak onay verilme durumunda da 30000 TL kadar ödeme haberi verilecektir.

Nakit başvurusu nasıl yapılır?

Acil ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 36 ay vadeli 30000 TL kredi alabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde, ödemeler vermektedir. Acil ihtiyacımızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalara katılarak, kredi ödemeleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir. En yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte, işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan vatandaşların aynı zamanda kredi işlemleri banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kolay bir şekilde veriliyor.

Emekli maaş hesabı üzerinden yapılacak olan bu başvurularda, sigortalı olarak çalışan kişilerde destek alabiliyor, son işyerinizde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyorsanız, kamu bankaları tarafından ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank, yapmış olduğu bütün kampanyaları, kendi resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor ve aynı zamanda yine internet sitesi üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara kamu bankası olmasından dolayı düşük faizli, ödemeler veriyor.