İstanbul'da Kar Yağışı Kaç Gün Sürecek, İstanbul'da Kar Yağışı Ne Zaman Bitecek?

Son dakika hava durumu tahminlerini de paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü gündemde yer aldı ve merak edilenleri yanıtladı. Vatandaşlar “Kar yağışı ne zaman, kar yağışı kaçta?” şeklinde aramalar yaparken olumsuz hava durumu şartlarının ise yurt genelinde etkili olması bekleniyor. İstanbul hava durumu ile ilgili araştırmalar hakkında çok sayıda arama yapıldı ve kar yağışının kaç gün süreceği merak konusu oldu.

Şubat ayının ilk günlerinde ocak ayının mevsim normallerine göre sıcak geçmesi sonrasında kar soğuğu hissedilmeye başlanılmıştı. Peş peşe uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü merak edilenleri yanıtladı ve kar yağışının kaç gün süreceğini belirtti. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'un hafta boyunca Pazar günü sabah 08.00 itibarıyla Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin edildi.

Erken uyarı merkezi ve MGM İstanbul Bölge tahmin tarafından yapılan açıklamada sabah saatleri ardından Kırklareli, Edirne, İstanbul ve Tekirdağ'da Kuzey yönlerinden fırtına ve kuvvetli Rüzgar ve İstanbul Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına şeklinde esmesinin beklenildiği açıklandı. Yetkililer söz konusu fırtına ile beraber çatı uçması ağaç devrilmesi ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı kar yağışı olan bölgelerde tedbirli ve dikkatli olunmasını tavsiye etti.

Hava durumu ile ilgili önemli bir açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise pazar günü İstanbul'da meteorolojik verilere göre fırtına ve kuvvetli rüzgarın bulunacağını açıkladı. Ulaşımda çatı uçması, ağaç devrilmesi ve aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği de paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Olumsuz hava koşulları ardından Eminönü'nde boğaz tur ve seferlerin devam ettiği görülürken fırtınanın etkisiyle Beşiktaş'ta da dalgaların kıyıya vurduğu açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hatları da bir açıklamada bulundu ve yapılamayan seferleri açıkladı. Bu seferler Avcılar Bakırköy, Avcılar Bostancı, Maltepe Adalar, Kadıköy Kabataş ve Beşiktaş Adalar olarak açıklandı.

Yağışların Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın güneyinde kuvvetli Hakkari ve Şırnak çevrelerinde de yer yer yoğun kar şeklinde olmasının beklenildiği açıklandı. Başta don ve buzlanma olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Öğle saatlerinde yağışların bölgenin batısında daha etkili olacağı açıklandı.

Profesör Doktor Orhan Şen ise perşembe gününe kadar İstanbul'da kar yağışının olacağını belirtti. Türkiye'de gelecek 4 gün boyunca kar bulunacak açıklandı ve sıcaklığın ilk kesimlerde 2 ile 4 derece azalacağı ifade edildi. Sıcaklığın İstanbul'da kar sınırına pazar gecesi ve pazartesi düşeceği açıklanırken Salı ve Çarşamba gününde İstanbul'da hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşeceği belirtildi. Perşembe gününe kadar İstanbul'da kar yağışının devam edeceği bilgisi de paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.