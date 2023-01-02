Ziraat bankası ve 2 diğer bankanın kampanyaları, Ocak ayında devam ediyor, Emekli ve Çalışan bayram etmeye devam ediyor...

Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan kampanya Ocak ayı içerisinde devam edecek. Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda Ocak ayı içinde başvurularını gerçekleştirmek isteyen bireysel müşterilerin kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenecek. Ziraat Bankası Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyalarda düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemelerine devam edeceğini açıkladı.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların kendi banka müşterisi olması durumunda, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden 7 24 kredi imkanı sağlamaktadır. 50000 TL kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yapacak olan Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle işlemlerini gerçekleştirmektedir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilir veya Garanti Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını alabilecekleri kampanyalara katılabilmeleri için hemen aynı gün içinde işlem yapılması gerekiyor. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabilir ve onaylanan krediyi kullanabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz gibi, ayrıca banka şubelerine gitmeden de kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir veya yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan tüm bireysel müşterilerine emekli olması, sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışıyor olması ve devlet memuru olması durumunda 36 ay vadeli gelir belgesiz kredi kullandırılmaktadır. Banka müşterisi olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak için şubelere gitmeden de Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilmektedir.