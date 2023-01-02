Tarım kredide bu hafta indirim yağmuru yağ, çay, şeker, un ve daha birçok ürünün fiyatı dibi gördü!

Yağ, çay, şeker, un ve daha birçok ürünün fiyatı dibi gördü! Tarım kredi bu hafta indirim yağmuru başladı. Tarım Kredi Marketleri’nde ayçiçek yağı için dev indirim başladı. Güncellenen fiyat listesinde indirimli ve özel ürünler aynı sepette bulunuyor. Tarım Kredi marketleri’nde gören herkesi şaşkına çeviren fiyatlara bugün bir yenisi eklendi. Vatandaşların beklentilerini karşılayabilmesi ve temel ihtiyaç ürünlerinde görülen fiyat düşüklüğü ile beraber yeni bir karar alındığı bilgisi verildi.

Tüm ürünler aynı katalog da yer alarak fırsat ürünler vatandaşa sunuldu. Özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde görülen fiyat düşüklüğü dikkatleri çekti. Meyveden çaya, şekerden una ve daha pek çok gıdaya özel indirim uygulandı.

Ayçiçek yağı’nda dev indirim Tarım Kredi Kooperatif markette düzenlendi. Market fiyat listesin güncelledi ve he özel hem de indirimli ürünler market sepetinde yerini aldı. Tarım Kredi Kooperatif marketleri’nde temel ihtiyaçların karşılanması üzerine ‘’fiyatlarımızı indirdik’’ katalog indiriminde fırsat ürünler bulunuyor.

Kahvaltılık ürünler başta olmak üzere şeker, çay, un, ayçiçek yağı, süt ürünleri, atıştırmalıklar, tavuk çeşitleri ve meyve gibi pek çok kategori de vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için fırsat ürünleri katalog içerisinde yayımlandı. Güncel fiyat listesine göre ‘’Fiyatlarımızı indirdik’’ Tarım Kredi Kooperatif kataloğu’’ temel ihtiyaçların en düşük maliyetle sağlanması hedefleniyor.

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