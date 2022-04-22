Ziraat Bankası ve 2 Bankanın ATM'lerine Gidenler 34.000 TL Nakit Alıyor! Başvuru Yapanlara Ödemeler Hemen Yapılıyor. Kamu bankaları ve özel bankalar bu kampanyaları duyurdu! Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Akbank üzerinden başlatılan bu kampanyada 34.000 TL'ye kadar kredi onayı alan vatandaşlara banka ATM üzerinden işlem yaparak, kredi kullandıracak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabilirsiniz. En yakın banka şubesi üzerinden işlem yapacak olan kişiler sadece kimlikleriyle birlikte 34.000 TL, kredi kullanabiliyor.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden 34.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını banka şubeleri üzerinden bankanın internet sitesi üzerinden ve kullanıyorlar ise Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat yapabiliyor. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizi değerlendirmeye alacak ve TC kimlik numaranız üzerinden sizlere, sorgulama yaparak, kredi onay alıp almadığınız hakkında bilgileri verecektir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 34.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olan bu kredileri alabilmeleri için şubelere gitmelerine gerek yok. Düşük faiz oranları ile verilecek olan bu kredi bireysel ihtiyaç kredisi olduğu için sadece bireysel müşterilerin kullanabileceği bir kredi türü olmaktadır.

Garanti Bankası ve Akbank

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurular ile birlikte Garanti Bankası şubelerinden yapılan başvurularda, aynı faiz oranlarından yararlanarak, 34.000 TL kredi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız bu kredilerin başvurularını gerçekleştirdikten sonra sizin kimlik numaranız üzerinden gelir durumunuza bakılarak işlem yapılacaktır. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, en az 3 aydır aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda, Garanti Bankası, bu kişilere kredi imkanı sunuyor.

Kampanyayı başlatan bir diğer banka olan Akbank, SMS ile Akbank Direkt uygulaması üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda hızlı bir şekilde işlem yapacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar kredilerini hızlı birşekilde hesaplarına yatırabilmeleri için Akbank müşterisi olması gerekmektedir. Sms ile başvuru yapacak olan kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 44 25 numarasına göndermeleri yeterli olacak ve sonucunu hemen öğrenecektir.