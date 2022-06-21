Ziraat Bankası ve 2 Bankadan Yeni Açıklama: Banka İhtiyacı Olan Kişilere 40.000 TL Üzerinde Ödemeleri Belgesiz Verecek

Devlet bankası olan Ziraat Bankası 40 bin TL üzerindeki tüm ihtiyaç kredilerinde de artık gelir belgesiz olarak işlem yapacağını duyurdu! 40 bin TL üzerindeki kredilerde, başvuru yapmak isteyenlere hemen işlem yapılacak ve 36 ay vadeye kadar kredi hesaba yatacak. Bu kredilerin duyurusunu yapan Ziraat Bankası haricinde, diğer kamu bankalarından olan Vakıfbank ve Özel bankalardan olan Garanti Bankası'da düşük faizlerle kredi vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden yapacağınız kredi başvurusu ile birlikte, 3 ay ertelemeli kredi için sadece 36 ay vadeye kadar 50 bin TL alabileceksiniz. Bu limit üzerindeki kredilerde ise banka şubelerine gitmenize gerek kalmadan 24 ay vadeli krediyi internet bankacılığı üzerinden alabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenler, banka şubelerine giderek buralardan kredi almak istiyorsa, kimlik ve gelir belgesi yanında olması gerekiyor. Banka gelir belgesiz olarak verdiği 40 bin TL kredilerde ise banka müşterisi olmanız veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapmanız durumunda işlem yapıyor. Emekli olan kişiler, bu bankadan kredi almak istiyorsa, emekli maaşını taşıması gerekmektedir. Emekli maaş taşıma işlemleri sonrasında istediğiniz limitlerde kredileri alabilirsiniz.

Vakıfbank

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, aynı gün içinde krediyi hesaba yatırmaktadır. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden veya banka şubelerinden kredi başvurusu yapmanız mümkün olmaktadır. Bu şekilde bankanın verdiği ihtiyaç kredisi için hemen onay alırsınız.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi gelir belgesiz olarak hesaplara yatacak. Bu sebepten ötürü banka kredi şartlarını da yayınladı. Garanti BBVA Bankası üzerinden kredi almak isteyenlere işlem yapmak isteyen kişiler, 3 ay ertelemeli kredi başvurusu için banka şubelerine gitmeden kredi kullanmaktadırlar. Banka şubelerine giderek işlem yapmak istiyorsanız, kredinizi hemen hesaba atabileceğiniz garanti bankası mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilirsiniz. Bu bankalar sizlere Garanti Bankası aracılığı ile hızlı ve anında kredi imkanı sunar. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapan kişiler, onay almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek, buradan kredi ile ilgili bilgileri öğrenebilir ve ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirler.