Son Dakika: TC Kimlik Numarasına 7000 TL Ödeme Başlıyor!

TC kimlik numarasına 7000 TL'ye kadar ödeme almak isteyenlere son dakika haberi geldi. Bankadan yapılan açıklama sonrasında nakit alacaklara ödeme verildi! Banka üzerinden başvuru yapmak isteyenlere Yapı Kredi Bankası ve Akbank duyuru yaptı.

Sizlerde 7000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız ve bankadan kredi almak için şubelere gitmek istemiyorsanız, Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden 7000 TL ödeme almanız için bir engel yok. Banka kredi notu yüksek olan kişiler ile birlikte, 18 yaş üzeri ve TC Kimlik numarası olan herkes başvuru yapabilecektir. Kredi notu düşük olan kişiler onay alamaz. Kredi almak için ise bankadan 1500 Ve üzerinde bir kredi notu olması gerekmektedir. Bu şekilde kredinizi hemen hesaba atabilecek ve 2 bankadan kredi kullanmış olacaksınız.

Yapı Kredi Bankası

7000 TL ödeme için 36 ay vadeye kadar kredinizi hemen hesabınıza atacağınız yeni bir kampanya Yapı Kredi Bankası üzerinden geldi. SMS ile başvuru yapmak isteyenlere ve bankanın mobil uygulamasını kullanan kişilere, hemen ödeme yapılacağı haberi geldi. Kredi almak isteyenlere anında sonuç verilecek ve bu sonuca göre krediler aynı gün içinde hesaba yatacak. Yapı Kredi Bankası SMS ile kredi almak isteyenlere, BİREYSEL TC KİMLİK AYLIK GELİR yazmaları durumunda 4411 numarasna mesaj atarsa kredi başvurusu alacaktır.

Akbank

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak için Akbank Direkt uygulaması ön plana çıkıyor. Banka hesabınız varsa ve 7000 TL kredi almak istiyorsanız, Akbank sizlere hemen sonuç vererek ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. 7000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, kredi notu yüksek olması gerekiyor. Kredi notu yüksek olan kişiler, 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. Kredi alacak kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredileri hemen hesaplarına atabileceklerdir. 7000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi için ayrıca banka SMS ile işlem yapmaktadır. SMS ile kredi başvurusu için KREDİ TC KİMLİK yazarak 44 25 numarasına mesaj atabilirsiniz. SMS ile kredi alacak kişilere, uygun faizlerle kredilerini hesaplarına atmaları durumunda banka 36 ay vadeli kredileri düşük faizlerle ödemektedir.