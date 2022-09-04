Ziraat Bankası ve 2 Banka daha duyurdu: Bankadan hesabı olanlar dikkat! 8 gün süresi kaldı, Yaptınız Yaptınız

Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden Banka hesabı olan vatandaşlar 8 gün içerisinde başvurularında gerçekleştirmeleri durumun da 3 banka üzerinden başlatılacak olan Kredi kampanyasına katılarak düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ile birlikte borç kapatma kredisi kullanabilecektir. Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyalarda 18 yaşından büyük olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabileceğini söylemek. 50.000 TL üzerinde kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli 100.000 TL üzerinde ise 12 ay vadeli Kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi ihtiyacı olan vatandaşlara başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi imkanı sağlanabilmektedir. Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan bu kredi tutarı yine aynı gün içinde hesaplanarak kredi olarak sizin hesabınıza gönderilmektedir.

Başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte 8 gün içerisinde başvuru gerçekleştirirsiniz gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda ise başvurunuzu internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yaparak Kredi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası üzerinden 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler gelir belgesi götürmeden sadece kimlikleri ile birlikte en yakın banka şubesi üzerinden bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile kredi başvurusu yapabilir.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuru gerçekleştirecek olan kişilere şubelere gelmeden Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da Kredi imkanı sunulmaktadır. SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına gönderin.