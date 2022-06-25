Ziraat Bankası ve 2 Banka daha dahil oldu! 22.000 TL ve üzerinde ödemeler resmi olarak başladı

Bankalar son zamanlarda yaptıkları kampanyalar ile birlikte, adlarından söz ettirmeye devam etmektedir. Kamu bankaları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların başvurularını yapabildikleri, özel bankalar yaptıkları kampanyalar ile birlikte 22000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Nakit şartlara uygun olan vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden ve özel bankaları üzerinden bu kredileri almak istiyorlarsa, bankaların belirlemiş olduğu kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası, 22000 TL'ye kadar başlatmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vadeye kadar kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar için düşük faiz oranları ile işlem yapacağını duyurdu. Ziraat Bankası duyurusu sonrasında Garanti Bankası ve Vakıfbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 22000 TL'ye kadar nakit kredi onayı verilecektir. Bireysel müşterilere verilecek olan bu kredilere başvurular, banka şubelerinden ve bankaların internet siteleri üzerinden istediğiniz zaman yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen bireysel müşterilere ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra ne kadar onay aldıklarını, bankanın size göndereceği mesaj ile gösterecektir. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşların banka hesabı olması ve banka internet bankacılığı kullanıyor olması durumunda 22000 TL krediye internet bankacılığı uygulaması üzerinden hesabınıza yatmaktadır.

Vakıfbank

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, sigortalı olarak çalışıyor olması veya emekli olması durumunda 22000 TL gelir belgesiz kredi onayı alabilmektedir. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek kimliğinizle birlikte kredi başvurusunda bulunmanız durumunda hızlı bir şekilde sonuç verilmekte ve onaylanan tutar yine aynı gün içinde kendi hesabınıza yatmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden bu işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşlarından bu bankalar üzerinden alınıyor olması gerekmektedir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi yardımı ile kredi alabiliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların 1100 ve üzerinde kredi puan olması durumunda bu bankadan 22000 TL gelir belgesiz kredi alacağı açıklandı. Garanti Bankası şubeleri haricinde, bankanın internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak, Garanti Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya Garanti Bankası ATM'si üzerinden kredi başvurusu yaparak, daha ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden internet bankacılığına giriş yaparak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise başvuru yaptıktan sonra onay almaları durumunda banka şubelerine gitmeden hesaplarına ödemeleri hemen alabilmektedir.