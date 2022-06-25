Denizbank, 18 yaş üzerindekiler için kampanya yaptığını duyurdu!

Denizbank, 18 yaş üzerindeki olan vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası yaptığını duyurdu. Denizbank üzerinden nakit kredi kullanıp, yapılan vatandaşlar, 18 yaş üzerinde olması durumunda 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte 18 yaş üzerinde olan vatandaşlar, Denizbank'ın kredi kampanyasına katılabilecek ve düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi ihtiyaçlarını bu banka üzerinden halledebileceklerdir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda banka şubelerine gitmeden de artık SMS atarak, bankanın kredi kampanyasına katılabiliyor. Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1400 üzerinde olması gerekmektedir.

Denizbank 18 yaş üzerinde olan vatandaşlar için kredi başvurusu nasıl alıyor?

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonlarından ücretli mesaj atarak, bankanın internet sitesine girerek veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak işlem yapabildikleri gibi, ayrıca kredi kullanmak istiyorlarsa, bankanın mobil uygulaması üzerinden de kolay bir şekilde işlem yapabiliyor.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar SMS ile işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsak kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesaj, 32 80 numarasına göndermesi gerekmektedir. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşların TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalarıyla birlikte, Denizbank üzerinden ne kadar kredi onayı aldığı hakkında bilgiler mesaj ile gelmektedir.

Denizbank, SMS ile kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubesini sadece kimlikleriyle birlikte giderek de işlemlerini gerçekleştirebilir ve banka üzerinden kredi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi kullanabilir. Denizbank, onay alan vatandaşlar, ayrıca mobil uygulama üzerinden de onaylı tutarı, kendi hesaplarında, şubelere gitmeden yatıra bilmektedir. Bu işlemleri yapabilmemiz için banka hesabınızın olması ve hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi alarak, Denizbank, mobil uygulamasına giriş yapmanız veya bankadan bireysel internet bankacılığına giriş yapmanız gerekiyor.

Denizbank kredi faiz oranları hakkında bilgileri öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine girebilir veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak bankadan ne kadar kredi onayı aldığınız ile birlikte aylık taksitlerinizi hesaplayabilirsiniz.