Ziraat Bankası ve 2 Banka Daha Açıklaması Gündem Oldu! Bankalar Acil Para İsteyenlere Hemen Ödeme Vermeye Hazır

Ziraat bankası Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden gerçekleştirilen yeni kampanyada nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşları, belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verileceği açıklandı. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde sizlere 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturacak olan bu üç banka 100000 TL'ye kadar kredi onayı almanız durumunda sizlere ödemeleri gelir belgesiz olarak yapacak ve ihtiyaç kredisi, ödemenizi 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak hizmet verecektir.

Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan kişilere kredi imkanı sağlıyor

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte vatandaşlara banka şubelerinden banka internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası üzerinden sizlerde başvuru yaparak, kredi kullanmak istiyorsanız, işlemlerinizi hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi Kampanyası...

Denizbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere oturduğunuz yerden kredi ödemesi verecek. Sms ile DenizBank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu yapmak için uygun faizlerle kredi ödemenizi alabilmeniz için cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atmanız isteniyor. Kredim TC kimlik ve doğum tarihi yazarak, 32 80 numarasına mesaj göndermeniz durumunda kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden anında kredi onayı...

Yapı Kredi üzerinden en kolay başvuru yöntemlerinden biriside SMS kredi başvuru yöntemidir. Kredi başvurusu için cep telefonunuzun mesaj kısmından Bireysel TC KİMLİK Aylık Gelir yazarak 4411’e mesaj atarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru sonrasında 5 dakika içinde kredi sonucunuz belli olacaktır. Kredi başvuru sonucu olumlu olan kişiler bankaya giderken evrakları ile kredi başvurusunda bulunabilirler.

Yapı Kredi Bankası müşterileri ise internet bankacılığını kullanarak bankaya gitmeden kredi başvurusu yapabilirler. Onaylanan kredileri anında hesabınıza atabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası müşterilerine özel olarak verilecek bu kredilerde uygun faizle işlem yapmak istiyorsanız kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir.