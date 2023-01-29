TC kimlik numarası üzerinden 10.000 TL ödeme veriliyor! Başvuru yapan gözlerine inanamıyor!

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilerin kimlik numaraları üzerinden yapılan sorgulamada, kredi puanı yüksek olması durumunda gelir belgesiz, ödemeler veriliyor. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte işlem yapacak olan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanyanın tanıtımını kendi resmi internet sitesi üzerinden hazırladı.

Banka müşterisi olan vatandaşlar ile birlikte olmayan vatandaşlarında kredi notuna göre, onay verilerek gelir belgesiz olarak 10000 TL kredi ödemesi alabilecekleri, kampanya hazırlandı. 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşların katılabilecekleri bu kampanyalar, özelliklede banka müşterisi olan vatandaşlarımızı bir şekilde ödenmektedir.

Kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamada, kredi puanı yüksek olan vatandaşların daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olması ve bu kredi ve kredi kartı ödemelerini düzenli olarak yapmış olması istenmektedir.

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

10.000 TL kredi başvurusu yapacaksanız banka şubelerine giderek evraklarınızla kredi işlemlerinizi yapabilirsiniz. 10.000 TL kredi için gelir belgesi ve kimliğiniz yeterli olacaktır. Kredi başvuru sonrası onay alırsanız anında krediyi kullanabilirsiniz.

Banka şubeleri haricinde internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Yapı Kredi bankası ihtiyaç kredisi başvurusu resmi internet sitesinden başvuru formunu doldurduktan sonra size verilen referans numarası ile kredi sonucunuzu sorgulayabilirsiniz. Ayrıca cep telefonunuza 5 dakika içinde kredi sonucu gelecektir.

Sms ile başvuru yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak, 44 11 numarasına göndermeleri durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.