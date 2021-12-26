Ziraat Bankası ve 2 Banka Daha 0.44 Faizle Nakit Ödemelerine Başladı, Hem İhtiyaç Hem Borçlar İçin Destek

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 0.44 faiz oranları ile nakit kredi kampanyası başladı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 0.44 faiz oranları ile nakit kredi kullanmak isteyen kişiler destek amaçlı bu kredileri istedikleri zaman Başvuru yaparak alabilecek.

20.000 TL'ye kadar alabileceğiniz bu 0.44 faiz oranlı Kredi başvurusunda bulunabilmeniz için bankadan daha önce nakit kredi kullanmış olmanız gerekiyor. Acil ihtiyaçlarınız için alabileceğiniz 20.000 TL İhtiyaç kredisinde 36 ay vade ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapma imkanı sizlere sunulacaktır.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kampanyasına başvuru yaparak işlem yapmak isteyen vatandaşlar banka şubelerine giderek veya banka resmi internet sitesine girerek istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilir. Daha önce bu banka üzerinden kredi kullanmış olan kişiler 0.44 faiz oranları ile 20.000 TL'ye kadar kredi alırken 20.000 TL üzerinde bankanın güncel faiz oranlarından yararlanarak Kredi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar verilen ihtiyaç kredisi 90 gün veya 45 gün ertelemeli olarak sizlere sunulmaktadır.

Halkbank

Kamu Bankası olan Halkbank üzerinden 20.000 TL'ye kadar 0.44 faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız ve bankadan daha önce Kredi kullanmış olduğunuz gerekiyor. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak 20.000 TL'ye kadar 0.44 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi yılbaşına kadar verilecek.

VakıfBank

Vakıfbank üzerinden verilecek olan bu ihtiyaç kredisini sadece emekli olan vatandaşlar kullanacak. emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden alıyorsanız ve daha önce bu banka üzerinden kredi kullandıysanız 0.44 faiz oranları ile 20.000 TL'ye kadar destek kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Vakıfbank 36 ay vadeye kadar vermiş olduğu bu krediler de ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yaparak vatandaşlarına hızlı bir şekilde Kredi imkanı sağlamaktadır. 5 dakika içerisinde 20 bin TL'ye kadar destek kredisi alıp alamayacağınızı başvuru sonrasında öğrenebilirsiniz.