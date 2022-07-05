Başvuru yapan kişilere, Bayram için nakit para ödemesi verilecek!

Kamu bankaları tarafından bayram kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yeni bir kampanya duyurusu başladı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden yapılacak olan bu kampanyada, Kurban Bayramı kredisi için bireysel müşterilerine 50000 TL'ye kadar onay alacağı açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılan açıklama sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirerek, kredi imkanı sunulmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığı uygulamasını indirdikten sonra da ihtiyaç kredisi olarak bu bankalar üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve kamu bankalarından düşük faizlerle 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini gelir belgesiz olarak kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşların özellikle emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması şartıyla kredi imkanı sunulacak. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte de işlem yapabileceksiniz. Bir işyerinde çalışan ve sigortalı primlerinin son işyerinde 6 aydır olan vatandaşlar, kredi için başvuruda bulunabilecek ve banka kredi puanı 1100 ve üzerinde ise Ziraat Bankası tarafından kredi onayı alarak aynı gün içinde 36 ay vadeli kredi kullanabilecektir.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden, bankanın hesabı üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte Vakıfbank, mobil uygulaması üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Vakıfbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar sizleri hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanacaktır. Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra hesabınıza ödeme yatıra bileceksiniz.

Halkbank

Devlet bankası olan Halkbank üzerinden de kredi kullanacak olan vatandaşlar hemen ödemeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor. Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin banka kredi puanı uygun olmasıyla birlikte aynı gün içinde kredi onayı alabileceği haberi geldi. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında verilecek olan bu bayram kredilerinde düşük faiz oranlarından yararlanacağı açıklandı. Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapmak için ayrıca, en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.