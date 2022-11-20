Ziraat Bankası Vakıfbank ve PTT'den Emeklilere Müjde! Emeklilerin Tüm Borçlarını Tek Seferde Kapatarak 80.000 TL Ödeyece

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve PTT üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara yeni bir müjdeli haber verildi. Kasım ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalarda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve PTT, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara 80000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve hızlı bir şekilde kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalara sizlerde katılarak, istediğiniz zaman kredi başvurunuzu yapabilir. 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli paketlerden birini seçerek kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve PTT üzerinden 36 ay vadeli kredi kullanacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilmeleri için bankadan emekli maaşı alması şartı vardır.

Ziraat Bankası Vakıfbank

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen emekliler, 80000 TL'ye kadar hem kredi borçlarını kapatmak için hemde ihtiyaç kredisi için işlem yapabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz gibi ve size en yakın banka şubelerindeki bireysel müşteri temsilcileri de destek vermektedir. Bankalarda olan tüm güncel kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak resmi internet sitesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

PTT

Emekli maaşınızı PTT üzerinden almanız durumunda sizlere verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan vatandaşlar, 80000 TL'ye kadar kredi hemen alabilir. 80000 TL ye kadarda kredi başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyada sadece emekli maaşınızı PTT üzerinden olması veya ilk defa maaşınız taşıdıysanız da ilk maaşınızı çekmeniz gerekmektedir. En yakın banka şubesine giderek hemen işlemlerinizi gişe personeli yardım ile birlikte yapabilirsiniz. Ptt üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 30 50 numarasına göndererek kredi alabilirsiniz.