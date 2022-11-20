Denizbank Büyük Müjdeyi Verdi! Emekliye 100.000 TL Düşük Faizli Kredi Başvurularını Başlattı! 90 Gün Ödeme Olmayacak!

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanya ile birlikte 100000 TL'ye kadar düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanabileceğinizi haberi verildi. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi başvurularını gerçekleştirerek hızlı birşekilde ödeme alacak olan vatandaşlara belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda emekli maaşını DenizBank şubelerine taşımaları durumunda hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Denizbank, internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, emekli maaşını banka üzerinden alan vatandaşların 100000 TL kredi kullanmaları durumunda 24 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilecekleri bir kampanya hazırlandı. 24 ay vadeli ödemeli kredilerden, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların, Denizbank, resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan haberiyle birlikte kredi ödemelerinde hızlı bir şekilde hesaplarına yatırabileceği haberi de verildi. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

SMS KREDİ

Denizbank resmi internet sitesi haricinde cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda, sizlere 24 ay vadeli kredi ödemesi veriliyor. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden hemen kendi telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz ücretli bir mesaj ile kredi ödemenizi yapabilirsiniz. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün Ay Yıl OLARAK yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderdikten sonra kredi başvurunuzu gerçekleştirmiş olacaksınız.

Sms haricinde kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan kişiler, Denizbank şubelerine, emekli maaşını taşımayı kabul ediyorlarsa, en yakın banka şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi ile birlikte kredi başvurusunu gerçekleştirebilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız durumunda sizlere hemen aynı gün içinde kredi ödemesi gerçekleştirilmektedir.