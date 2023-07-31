Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını kendi bankalarından alan müşterilerine yönelik yeni bir kampanya başlattı. Bu kez, müşterilerine ihtiyaç kredisi değil, diğer bankalardaki borçlarını kapatma fırsatı sunuyorlar. Nakit ihtiyacı olan kişilere yönelik bu borç kapatma kredisi imkanı, onaylandıktan sonra hemen acil ihtiyaç kredisi olarak kullandırılacak.

Kampanya kapsamında, 120000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi almak isteyenler hemen kredi onayı alabilirler. En yakın banka şubesine giderek veya diğer başvuru yöntemlerini kullanarak bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyen müşteriler, emekli maaşlarını bu bankalardan alıyorlarsa kredi kullanma imkanına sahiptir.

120000 TL ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi almak isteyenler için 12 ay vade seçeneği sunulmaktadır. Bu kredilerde yüksek bir kredi limitine sahip olmak gerekmektedir. Diğer bankalardaki güncel kredi kartı ve banka borçları dikkate alınarak hemen aynı gün içinde kredi ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Diğer bankalardaki güncel borçlarınızı kapatmak isteyenler için bu kampanya kapsamında 36 ay vadeli kredi seçeneği de mevcuttur, ancak bu durumda kredi limiti 50000 TL ile sınırlıdır. 50000 TL'ye kadar olan bu krediler için başvurular yalnızca banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan borç kapatma kredisi kullanmak isteyenler, en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesi ile birlikte başvuru yapabilirler. Bu kampanya sayesinde müşterilere diğer bankalardaki borçlarını kapatarak daha düzenli bir finansal planlama yapma imkanı sunulmaktadır.