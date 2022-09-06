Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli vatandaşlara 70.000 TL ödeme Bugün itibarıyla sabah hesaplarda

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 70.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler için maaş almış oldukları banka üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte internet üzerinden istedikleri zaman nakit kredi başvurusunda bulunarak Kredi işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank düşük faiz oranları ile birlikte İhtiyaç Kredisi kullandıracak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız sizler de düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve kullanmış olduğunuz bu krediler ile birlikte aynı gün içinde hesaplarınıza ödemeler yatırabileceksiniz. 70.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 24 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirerek bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisini kullanabilecek ve onaylanan kredilerde hızlı bir şekilde işlem yapabileceklerdir.

70.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekli maaş almış oldukları banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirirken Kredi kullanacak olan vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde de hesaplarına ödemeler yatırabilecekleri internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi verilmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapılan başvurular sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşların Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına yapılacak olan bu ödemeler ile birlikte hem ihtiyaç kredisi hem de diğer bankadaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabileceğiniz borç kapatma kredisi ödenmektedir.

Emekli maaşı almış olduğunuz banka şubeleri üzerinden bankaların resmi internet siteleri üzerinden internet bankacılığını kullanarak ve müşteri hizmetleri numaraları üzerinden hem kampanya detayları hakkında bilgileri alabilir hem de güncel kredi faiz oranlarını öğrenerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.