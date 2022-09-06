Akbank bankamatik kartınıza 50.000 TL ödeme yapacak! SON DAKİKA

Akbank bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kampanyada 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapacağını açıkladı. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan bireysel müşteriler için başlatılan Bu kampanyada 36 ay vadeli olarak verilecek ihtiyaç kredilerinde ilk taksit ödemenizde 90 gün ertelemeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden hemen 50.000 TL kredi ödemesi alabilirsiniz. Akbank bankamatik kartı kullanan vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan bu ödemeler ile birlikte kredilerini hızlı bir şekilde hesaplarına yatırabilecek ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabileceklerdir. Akbank bankamatik kartı üzerinden yapacağınız işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 50.000 TL kredi ödemesi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek 5 dakika içerisinde ihtiyaç kredisi alabilmektedir.

50.000 TL'ye kadar başvuru yapacak olan vatandaşların Akbank direkt uygulaması üzerinden cep telefonları üzerinden mesaj atarak veya 444 25 numaralı müşteri hizmetleri numaraları üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunabileceğini söylemek istiyoruz. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapacağınız 50.000 TL kredi başvurusu 7/24 sizlere son olarak İstediğiniz zaman onay alabileceğiniz bir kredi kampanyası olmaktadır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda şubelere gitmeden de işlemlerini 5 dakika içerisinde halledebiliyor. Akbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden atacakları kısa mesaj ile birlikte ne kadar bu banka üzerinden kredi onayı aldıklarını hemen görebilmektedirler. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderin.