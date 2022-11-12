Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Üzerinden Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Sadece 5 Gün Var!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için bankaların resmi internet siteleri üzerinden bir duyuru paylaştı. Emekli olan vatandaşların son zamanlarda yapmış oldukları kredi başvurularında özellikle nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilecekleri kampanyalar dahilinde düşük faizli krediler verilmeye devam edecek.

5 gün içerisinde işlem yapacak olan tüm emeklilere daha önce kredi onayı almış olsalar bile devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak ve ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan kamu bankaları 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanı sağlamaktadır. 50000 TL'ye kadar destek kredilerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılacak olan kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

En düşük faiz oranlarından yararlanabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden alacakları şifreleriyle birlikte internet şubesine giriş yaparak da kredi başvurusunda bulunabileceğini söylemek isteriz. 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz tüm kredilerde 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bir kampanya hazırlanmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sadece tüketici kredisi değil, konut kredisi taşıt kredisi ipotekli kredi ve borç kapatma kredisi gibi kredilerde de yüksek limitli onaylar olabilir, onaylanan kredileri hesaplarımıza yatırabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit ihtiyacı olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sizlerde kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte de işlem yapabilirsiniz.