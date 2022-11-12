Akbank, Denizbank ve İş Bankası hesabı olanlar dikkat! 8 gün içinde işlem yapmanız isteniyor!

Akbank Denizbank ve İş bankası hesabı olan vatandaşlar, 8 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ihtiyaç kredisi imkanından faydalanarak, nakit krediler kullanabileceklerdir. Akbank Denizbank ve İş Bankası, resmi internet siteleri üzerinden yayınlanan haberde, bu bankalarda hesabı olan bankamatik kartı kullanan ve kredi kartı kullanan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilirler.

3 banka üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceğiniz bu kampanyada, üzerinde 8 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 40000 TL'ye kadar ödemeler verilirken, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturma imkanı da sizlere sunulacaktır. 3 banka üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, banka kredi puanınızın da yüksek olması, bankalar tarafından istenen şartların başında gelmektedir.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Acil ihtiyacınızın olması durumunda bu üç banka üzerinden de kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bankaların kendileri için hazırlamış oldukları kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde kredi ödemesi, verecekleri kampanyalara SMS atarak da katılabilirsiniz.

AKBANK: Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44, 25 numarasına mesaj olarak göndermeleri yeterli olacaktır. 44 25 numarasına göndermiş oldukları mesajı sonrasında acil ihtiyacınızın olması durumunda sizlere verilecek olan kredi limiti belli olmaktadır.

DENİZBANK: Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise başvurularını cep telefonları üzerinden SMS ile yapabildikleri gibi Denizbank, mobil uygulaması ve Denizbank, resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formu doldurarak da yapabilmektedirler.

İŞ BANKASI: 50000 TL'ye kadar 8 gün içerisinde düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan vatandaşlar, İş Bankası müşterisi olması durumunda iş cep uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabiliyor. iş cep uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda hesaplarınıza hızlı bir şekilde ödemeler yatırılmaktadır.