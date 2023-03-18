Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 5500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru yapıldı

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kamu bankaları olmalarından dolayı vatandaşların emekli maaşlarını taşımak istedikleri bankaların başında geliyor. 5500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan ve emekli maaşlarında bu 3 kamu bankasından bir tanesine taşıyarak işlem yapmak isteyen kişilere kamu bankaları 36 ay vadeli ödeme vererek ihtiyaç kredisi işlemlerini gerçekleştireceğini duyurdu.

5500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişiler maaşlarının 10 katı kadar bu bankalar üzerinden kredi imkanı sağlanırken 3 ay ertelemeli olarak kredi ödemesi yapabilmeye başlayacak ve toplamda da 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay vadeli 100.000 TL'ye kadar olan kredilerde ise 24 ay vadeli işlem yapılacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsunuz başvuru şartlarına uygun olarak sizler de 100.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemenizden faydalanabilecek ve işlemlerinizi hesabınıza yatıracaksınız. 100.000 TL kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödemeleri gerçekleştirebilecekler ve krediler hesapları yatırılarak da kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için belirli tren şartları uygun olan tüm kişilere ihtiyaç kredisi ödemelerini daha önce vermiş olmaları durumunda ve bu kişilerde emekli maaşı hesapları üzerinden düzenli olarak ödemeler yapmış olmaları durumunda Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank bu kişilere daha yüksek limitlerde de kredi ödemeleri sunacakları. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız emekli maaşınızı bu bankalara taşıyarak en yakın banka şubesi üzerinden kimliğinizle birlikte emekli kredisi kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.