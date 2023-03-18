QNB Finansbank borç kapatma kredisi kampanyası hakkında bilgiler paylaştı, 100.000 TL net ödeme

QNB Finansbank son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte özellikle bireysel müşterilerin tercih etmiş olduğu bankaların başında gelmektedir. QNB Finansbank son yapmış olduğu bireysel kredileri ile birlikte şimdilerde ise borç kapatma kredisi kampanyası adı altında işlem yaparak Kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir. QNB Finansbank yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle de banka müşterisi olan vatandaşlara borç kapatma Kredisi olarak da 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli Kredi vereceğini ve bu kredileri 2.25 faiz oranları ile birlikte sizlere sunacağını açıkladı.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanya mart ayı sonuna kadar devam edecektir. 100.000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz borç kapatma kredisinde 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz 50.000 TL krediler ile birlikte 24 ay vadeli 100 bin TL krediler onay almanız durumunda diğer bankalardaki olan tüm borçlarınızı kapatmanız için kullandırılmaktadır.

QNB Finansbank yapmış olduğu Bu kampanyada borçlu olan bankaları ücretsiz olarak EFT yaparak da tüm banka borçlarınızı gönderecektir. ihtiyaç kredisi borçlarınızın tamamı kapatılırken kredi kartı Olan borçları ise bazıları kapatılarak sizlere rahat bir nefes aldırma imkanı sağlanmaktadır. 100.000 TL borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte işlemlerinizi yapabilecek ve 24 ay vadeli ödemelerle kredinizin geri ödemesini sağlayarak başvurunuzu tamamlayabileceksiniz.