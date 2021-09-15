Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Sabah Duyuru Yaptı, Kredi Alamayanlara 10.000 TL Verecekler

Son dakika yeni bir haber var. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi alacak kişilere son dakika duyurusu geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yapmış olduğu açıklamada kredi almak isteyen, acil para ihtiyacı olan kişilere hemen onay vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapacağınız bu işlemlerde, banka sizlere kredi sonucunuzu hemen verecek ve başvuru yapan kişilerin kredi notuna göre faiz oranı uygulayacak.

Kredi alacak kişilerin emekli, çalışan, devlet memuru olmaları durumunda, belirtilen şartlara göre kredi onayı alacaklardır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi almak isteyenler, şartlara uygun olduğu zaman hemen sonuç alacak ve bu sonuca göre kredilerini 36 ay vadeli kullanacak. Sonuç olumlu olursa, aynı gün içinde kredi ödemesi yapılacak...

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Şartları Açıkladı...

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yapmış olduğu son dakika duyurusu ile birlikte, kredi alacak kişilere yeni şartlar belirledi. İhtiyaç sahibi olan kişilere, hemen kredi onayı verilecek ve verilecek olan bu kredi yüksek limitlerle olacak. 100000 TL'ye kadar ve üzerinde başvuru yapacağınız bu kredi kampanyasında 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli işlem yapacaksınız. Bankalar ise kredi alacak olan kişilerin kredi şartlarını belirledi. Başvuru yapmak isteyenler, banka kredi şartlarına uygun olacak.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi almak isteyenlerin 18 yaşından büyük olması ve TC vatandaşı olması şarttır. 18 yaşından küçük olan kişiler, maalesef onay alamayacaklardır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi onayı alabilmeniz için ayrıca banka kredi notunuz uygun olması gerekiyor. Emekli hariç diğer kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bu kredileri alabilmeleri için enaz 1100 ve üzerinde kredi notu olması gerekiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden bu işlemleri yapacak olan kişiler, belirtilen şartlar dahilinde hemen kredilerini kullanacaklardır. Kredi alacak kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda en az 6 aydır, toplamda ise geçmiş dönemlere ait 12 aylık sigortası olması gerekmektedir. Yeni işe başlayan, sigortası yeni olan kişiler, kamu bankalarından ihtiyaç kredisi alabilmeleri için kefil vermeleri gerekiyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Emekliye Kampanya Yapıyor...

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekli olan kişilere özel kampanyalar yapıyor. Emekli kredisi almak isteyenler ve bu bankada hesabı olan kişiler, emekli kredisi olarak 250.000 TL'ye kadar işlem yapabiliyorlar. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere verilecek olan bu destek ödemeleri son dakika olarak bankalar tarafından duyuruldu. Emekli olan kişiler maaş taşıma yaparsa, bu bankalardan kredi alacak. Üstelik kredi notu düşük olsa bile banka emekli olan kişilere onay verecek.

Emekli olan kişilere ayrıca bu üç banka, emekli promosyonu da veriyor. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alan kişiler, bankadan 3 yıllık sözleşme yapar ve maaşını başka bankaya taşımama sözü verirse, 500 TL alacaktır. 1500 TL ve 2500 TL arasında olan kişilere 625 TL, 2500 TL ve üzerinde olan kişilere ise 750 TL verilmektedir. Başvuru yaptığınız zaman hemen alabileceğiniz bu promosyonlar için banka şubelerinden ve mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Emekli olan kişilere Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yaptığı duyuruda, emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere ayrıca emekli nakit avans da vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bankalar üzerinden yapılan bu açıklama sonrasında kendi maaş hesabınız üzerinden artı para olarak sizlere destek verilecektir. Almış olduğunuz artı para hesabı sizin kendi emekli maaşı hesabınıza yatacak ve bu şekilde istediğiniz zaman hesabınızdaki para gibi kullanabileceksiniz. Artı para geri ödemelerini dilerseniz 12 taksit bölerek de geri ödeyebilirsiniz.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Kredi başvurusu yapmak isteyenlere birden fazla yöntemle hizmet verilmektedir. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank resmi internet siteleri üzerinden dilediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bankalar üzerinden resmi internet sitelerinden bireysel kredi ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli verilecek olan bu kredilerde, şartlara uygun olan kişilere hemen sonuç verilir ve onaylanan tutar SMS ile gönderilir. İnternet sitesi üzerinden yaptığınız kredi başvurusu sonucunda banka sizlere sonucu olumlu verirse, verilen bu sonuca göre kredinizi hemen hesaba atacaksınız.

Banka şubelerinden, banka internet bankacılığı üzerinden, müşteri hizmetleri üzerinden ve Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ATM'si üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilmektedir. Hızlı ve anında sonuç almak istiyorsanız banka şubelerine giderek, kimlik ve gelir belgenizi veriniz ve kredi başvurusu yapınız. Sonucu hemen öğrenebilir, onaylanan krediyi de hemen kullanabilirsiniz. Detaylı bilgileri, banka kredi faiz oranlarını ve son başvuru şartlarını bankaların resmi internet sitelerinden hemen öğrenebilirsiniz.