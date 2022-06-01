3600 Ek Göstergede Kademeli Geçiş Detayı! Ek Gösterge Rakamları 500 İle 700 Arası Artacak! Türkiye'de milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 3600 ek gösterge çalışmalarını ne zaman sonlanacağı ile ilgili gelecek müjdeli haberlere çevrildi. 3600 ek gösterge ile neler gelecek? Maaşlarda artış olacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

Yılbaşından itibaren süren ek gösterge çalışması sonunda tamamlandı. Değişik alternatifleri barındıran taslak metin ortaya çıktı.

Son defa müzakere masasında taslak metin tartışıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve böylece nihai karar verilecek. Ek gösterge artışı ile beraber özellikle emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinde artış olacak.

Neler Değişecek?

Ek gösterge çalışması ile alakalı hazırlıklar bitti ve buna göre öğretmen, polis, hemşire ile din görevlilerinin ek gösterge rakamları 500 ile 700 arası artacak.

Kademeli Geçiş Olacak Mı?

Verilmesi planının ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş bir başka alternatif şeklinde karşımıza çıkıyor. Hem ek gösterge rakamlarında hem de emeklilik durumunda yansıtılması halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge hususunda ortaya çıkarmış olduğu rakam oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e sunuldu.

Şimdi ise gözler, bakan Vedat Bilgin ile Memur-Sen arasında gerçekleştirilmesi planının görüşmeye çevrildi. Memursen, ek gösterge sorusunun bitmesi açısından olağanüstü çalışma yapıyor. Yapılan çalışmalarda ise kadro unvanı başta olmak üzere görevin önemi ile sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı dikkate alınacak şekilde kamu personelinin geneline yönelik çalışmalar yapılacak.