Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank hesabınızın olması durumunda 100.000 TL ödeme alın! Bugün bir daha açıklandı

Kamu bankalarından atak başladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, hesabı olan vatandaşlara gelir belgesiz 100000 TL ödeme yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan yeni nakit kampanyası daha önceki hafta açıklanmıştı ve Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları bu duyuruyu tekrardan paylaştı. 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni nakit kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlarda elinde aynı gün içinde kredi ödemeleri verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, yine aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi onay alacak olan tüm vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda istedikleri zaman bu kredileri kendi hesap numaraları üzerinden de kullanabileceğini söylemek istiyoruz. Ekim ayı sonuna kadar devam edecek olan bireysel tüketici kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak, onaylanan bu kredilerde şartları uygun olan kişiler, hızlı bir şekilde aynı gün içinde diğer tüm bankadaki borçların da kapatacak.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaş müşterisi olması ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Ziraat Bankası, emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde kredi işlemlerinizi yapabilir ve onaylanan bu krediler hesaplarınıza yatırarak da hemen öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası, emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımızı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilmeleri için kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde işlem yapacağını duyurdu.

Ziraat Bankası Emekli hesabınız aracılığı ile birlikte kredi kullanacak olan vatandaşları 90 gün ertelemeli olarak yeni bir kredi paketi hazırlandı ve bu kredilerde şartlar uygun olarak hızlı bir şekilde ödeme yapıldığı açıklandı. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirmek için en yakın şubeye giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de istediğiniz zaman kredi, başınızı düşük faiz oranları ile birlikte yapabilirsiniz.