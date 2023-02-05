Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, hesabı olanlar dikkat uyarı yapıldı

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalardan faydalanacak olan kişilerin Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabı olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilmek, bankadan düşük faizli kredi için son günler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, bu hafta içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan kendi banka müşterilerine 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz ve düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi yapacak.

Emekli olan kişilerin başı çekeceği bu kampanyalarda uzun süredir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıp, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinde hesabı olan vatandaşlardan kampanyaya katılarak, başvurularını gerçekleştirebilirler. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu 40000 TL kredi ödemesi sonrasında 36 ay vadeli gibi uzun vadelerde kredi ödemenizi geri yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden nakit kredi başvurusu...

Kamu bankaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemeleri bu kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ödeniyor.

Emekli kredisi kullanacak olan kişilerin, kampanyalara katılabilmeleri için emekli maaşlarının bankalar üzerinden alınması gerekiyor veya maaş taşıması yapması gerekiyor. Emekli maaşınızı başvuru yapacağınız bankaya taşıdıktan sonra sadece 40000 TL değil, daha yüksek limitlerde krediler kullanabilir ve düşük faizlerle onay olabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapılan bu kampanyalara katılacak olan sigortalı olarak çalışan kişilerden ise son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda ödeme yapacağını açıkladı. Banka şubelerinden ve banka internet siteleri üzerinden ön başvuru yapabilir ve sonucu hemen öğrenebilirsiniz.