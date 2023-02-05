Son dakika: Emekliye 0.49 faizli nakit kredi kampanyası başladı

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyada 0.49 faiz oranları ile birlikte 15 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi alabileceksiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden verilecek olan bu kredilerden yararlanmak isteyen tüm vatandaşlara 0.49 faiz oranları ile birlikte krediler, devlet destekli olarak verilmektedir. Kampanya başlayacak olan kamu bankalar, yapmış oldukları bu duyuru sonrasında emekli maaşını kendi bankaları üzerinden alan vatandaşlara 15 bin TL 49 faiz oranlarıyla birlikte işlem yapmaktadır.Başvuru yaparak, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka müşterileri olmaları durumunda daha uygun faizlerle internet üzerinden de ödemeler gerçekleştirilecek.

Emekliye 0.49 faiz oranlarıyla birlikte nakit kredi ödemesi hangi bankalar tarafından verilecek...

Kampanya başladıktan sonra kredi nakit ihtiyacını gerçekleştirecek olan emeklerin, sadece kamu bankaları üzerinden bu işlemleri yapabileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaşı almış olduğunuz banka üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz.

Emekliler, yapmış olan bu kredi kampanyasında 24 ay vadeli kredi kullanmak şartıyla birlikte 0.49 faiz oranlarıyla birlikte kredi alabileceklerdi. Daha önce bankadan kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapan vatandaşların şubat ayı sonunda başlaması planlanan bu kredi kampanyasına katılarak ilk taksit ödemesinde de 6 ay gibi erteleme yapılacağı açıklandı. Nakit ihtiyacı olanı bekler, bu kampanyalara katılmak için banka şubelerine gitmeden de işlemlerini gerçekleştirecekler ve internet üzerinden ön onay aldıktan sonra kredi kullanmak için şubelere gidebilirler.