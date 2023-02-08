Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, hesabı olan vatandaşlara uyarı yapıldı

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabı olan tüm vatandaşlar için yapılan bu uyarıda ihtiyacı olan kişilere hemen aynı gün içinde ödemeler verilecek bir kampanya hazırlandı. Kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere nakit ihtiyacı olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Banka hesapları üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmeniz halinde sizlere 5 dakika içerisinde sonuç vererek, kredi işlemleri gerçekleştirecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin 50000 TL'ye kadar kullanacakları gelir belgesiz ihtiyaç kredilerinde banka bir hafta içerisinde başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda sizlere kredi ödemesi vereceğini açıkladı.

50.000 tl kredi başvurusu

50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemesi gerçekleştiriliyor. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve düşük faiz oranları ile birlikte bir hafta içerisinde onay almak istiyorsanız, kamu bankaları, hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresiyle birlikte internet şubesine giriş yapabilir veya bankanın mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, sizlere 1.69 faiz oranlarına kadar ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştirirken, 50000 TL'ye kadar kullandırmış olduğu tüm kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün kadar erteleme yapma imkanı da sunmaktadır.