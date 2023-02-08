Emekliye Şubat Ayında Ödenecek Tutar Belli Oldu, Emeklilere hemen ödeme verilecek!

Emekli maaş hesaplarımız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde sizlere verilecek olan tutar belli oldu. Emekli maaş hesaplarını özel bankalar tarafından 45000 TL ödeme verilecek. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız bu nakit kampanyalarından aşağıdaki bankalar hesapları üzerinden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve 45000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme gerçekleştireceksiniz.

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz gibi, Nakit kampanyasıyla birlikte 45000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan tüm vatandaşları 5 dakikada sonuç verilmektedir. Emekli olan ve kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda 45000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilirler ve nakit imkan olması durumunda işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler.

AKBANK

Akbank üzerinden emekli maaş almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz kampanya, Akbank Direkt uygulaması üzerinden sizlere veriliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvuru ile birlikte kredi ödemeleriniz 5 dakika içerisinde hesabınıza yatıyor. Akbank kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda işlemleriniz hızlı bir şekilde gerçekleştirilir ve kredi imkanından faydalanırsınız.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda ve emekli maaşı, kamu bankaları üzerinde olması durumunda işlemleri 5 dakika içerisinde yapılıyor. Emekli maaşınızı hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi olarak Ziraat markası üzerinden almak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilirsiniz.