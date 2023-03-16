Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank hesabı olan vatandaşlar için duyuru yapıldı: 10 gün içinde başvuru

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen Bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 10 gün içerisinde işlem yapılacağı açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank hesabınız varsa sizler de bu kampanyaya katılarak acil olan ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden hesabı olup Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda 10 gün içerisinde verilecek olan gelir belgesiz kredi limiti ise 50.000 TL olarak bilinmektedir.

50.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu Kredi kampanyasını hızlı bir şekilde katılabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden bireysel müşteriler kredi almak istiyorlarsa gelir durumuna bakılarak ve daha önceki banka çalışmalarına bakılarak onay verilmektedir. 3 kamu Bankası üzerinden de işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar nakit kredi almak istiyorlarsa sigortalı olarak çalışıyor olması, sigortalı olarak çalışıyor oldukları iş yerlerinde ise son işyeri 6 aydır düzenli olarak primleri yatırıyor olması bankalar tarafından istenmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank hesabı olup emekli maaşı da bu bankada olan kişiler 10 gün içerisinde yapacakları tüm başvurularda yüksek limitli krediler kullanırken düşük faizli ihtiyaç kredisi de alabileceklerdir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerine giderek de sadece kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurunuzu tamamlayabilir ve şube etkisinde 100.000 TL'ye kadar onay alabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar aynı zamanda kredi kullanmak istiyorlarsa bankaların internet bankacılığında tercih ederek buralardan da ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir.