Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Emeklinin Maaşına Göre 10 bin TL ile 100 bin TL Arası ödeme yapacak...

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar için 10.000 TL ile 100.000 TL arasında yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başladığı haberi geldi. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi seçenekleriyle birlikte işlem yapabilecekleri krediler başladı. En düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde işlemlerinizi gerçekleştirerek 3 banka üzerinden de emekli maaş almanız durumunda kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli kredisi başladı!

Başvurularını gerçekleştirecek olan emeklilerin bu bankalar üzerinden maaş almaları durumunda daha düşük faiz oranlarından yararlanarak, ayrıca kredi sicilinde pek fazla bakılmadan kredi onayı alabileceğini söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında kredilerini hızlı birşekilde alacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli kredi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank , ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verecek ve onaylanan bu kredileri hemen hesaplara yatırarak kullanacaklardır.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak kredi başvurularında bulunabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yüksek limitli ihtiyaç kredilerinde, özellikle diğer bankadaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız içinde'de sizlere destek ödemeleri verilecek ve onaylanan kredileri, istediğiniz zaman hesaplarımıza yatırarak, kullanmanız olanak sağlanacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli maaşı, müşterilerine yapmış olduğu bu kampanyalar haricinde daha yüksek limitlerde krediler vermektedir. Konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredileri kullanmak isteyen vatandaşlara bu üç banka en yakın sürede kredi verir ve hemen hesaplarına ödemeler yatırmaktadır.