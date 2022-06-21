Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank banka hesabı olanlar dikkat! Kamu bankaları açıklama yapıldı!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden banka hesabı olan veya bu bankadan bankamatik kartı kullanan kişilere uyarı verildi. 30 Haziran tarihine kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen ve kendi banka hesabı olan müşterilere düşük faizlerle kredi verecek olan bu üç banka üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde kredi onayı alabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirecek, ihtiyaç kredisi alabilecek ve Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, internet bankacılığını kullanarak şubelere gitmeden işlem, kolayca yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, bu kampanyalardan yararlanmak istiyorlarsa kendi banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte, şubelere gitmeden hemen kredi onayı alabileceklerdir. Cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığı uygulamalarını indirerek, 50000 TL'ye kadar verilecek olan gelir belgesiz ihtiyaç kredilerinde hemen işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi imkanından faydalanmanız mümkün olmaktadır. 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli olarak kredi alabileceğiniz bu kampanyalar haricinde 50000 TL üzerinde de kredileri düşük faiz oranlarıyla birlikte sadece banka müşterileri yararlanarak kullanmaktadır.

Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecek onaylanan bu tutarı, hemen aynı gün içinde kendi hesabınıza yatıra bileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, şartlara uygun olması durumunda aynı gün içinde kredi onayı alabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların emekli olması durumunda ise emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması şarttır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını kendi bankasına taşıyacak olan vatandaşlara 750 TL'ye varan emekli promosyonları ile birlikte ayrıca bankamatik kartı üzerinden de kredili mevduat hesabı imkanı sağlamaktadır. Cep telefonunuz üzerinde atacağınız mesaj ile birlikte ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilecek ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri, istediğiniz zaman kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olmaktadır. 90 gün ertelemeli olarak yapılacak olan bu kredilerde kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek de işlemlerine kolay birşekilde gerçekleştirmektedir.