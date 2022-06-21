Gece açıklama yapıldı! Emekliye 8000 TL net ödeme maaşlarına artı olarak ödenecek! Emekli olan kişiler, 8000 TL ye kadar artı para kullanmak istiyorsa, kamu bankaları üzerinden emekli maaş alması gerekmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden 8000 TL kadar ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirecek Ve emekli maaş hesabımın üzerinden artı para olarak 12 ay vadeye kadar taksitli nakit avans kullanabileceksiniz.

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar başvurularını internet bankacılığı aracılığı ile müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve banka şubeleri üzerinden istedikleri zaman yapabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda 8000 TL'ye kadar emekliler için verilen bu nakit kampanyalarından faydalanabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan kişiler kendi almış oldukları emekli maaş hesabı üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak, 8000 TL ödeme alabileceklerdir. Hesabınıza artı para olarak işlenecek olan bu parayı ne zaman kullanırsanız o zaman ödemeye başlayacaksınız. istediğiniz zaman istediğiniz gibi harcayabilir ödemelerinde, isterseniz 12 ye bölerek, 12 ay vadeli taksitli nakit, avans olarak kullanabilirsiniz.

Emekliye kredi verilecek mi?

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış oldukları bu kampanya haricinde ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanacak olan emeklilere de işlem yapacağını açıkladı. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine, emekli maaşını taşıyacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak 50000 TL'ye kadar kullanacakları gelir belgesiz kredi haricinde daha yüksek limitlerde krediler alabilir ve üstelik diğer bankadaki olan borçlarını da kapatarak borç transferi kredilerinden faydalanabilir.

Emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlar, sadece ihtiyaç kredileri değil, konut kredileri ve taşıt kredileri içinde kredi, imkanlarından faydalanmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları tüm kampanyalarda özellikle emekli maaşını kendi bankası üzerinden alan kişilerin faiz oranlarını diğer kredilere göre daha düşük tutmaktadır. bankaların resmi internet sitelerine girecek işlemler hakkında bilgilerinizi kolay bir şekilde alabilirsiniz.