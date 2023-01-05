Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank 0,49-0,64-0,69-0,74-0,79-0,89 ve 0,99 faizle konut kredisi ve nakit para veriyor!

Konut ya da taşıt almak isteyen vatandaşlar müjdeli bir haber bekliyorlar. Peki hangi bankalar hangi oranlarda kredi veriyor? Ziraat bankası, Vakıfbank ve Halk bankası müşterilerini memnun edecek faiz oranlarını belirliyor. Geçmiş yıllarda haziran ayında vatandaşların ihtiyacını karşılayacak düşük faiz oranlarında kredi tutarları iler karşılaştık. Yine düşük faizlerle kredi çekmek isteyen vatandaş sevindirici bir haber bekliyor.

Konut ya da Taşıt Kredisi Çekmek İsteyenler İçin Müjdeli Haber

Gün geçtikçe konut ve taşıt almak isteyen vatandaş kredi faiz oranlarının artmasına bağlı mutsuzdu. Ancak bazı bankalar düşük faiz oranları ile müşterilerini memnun ediyor. 120 ay taksitle farklı faiz oranları ile konut ve taşıt kredisi ne zaman çekilebilir? Uzun zamandır 0,49, 0,64 gibi düşük faiz oranları ile kredi çekmeyi bekleyen vatandaş sürekli bankaların haberlerini gözlüyor. Kamu bankalarından olan Ziraat bankası, Vakıf bank ve Halk bankası düşük faiz oranları ile 120 ay vadeli özel bir kredi verebiliyor. Vatandaşın en çok beklediği faiz oranları 0,49 ve 0,64 oranlarındadır.

0,49, 0,64, 0,89 Faiz Oranında Kredi

En çok beklenilen kredi faiz oranları 0,49, 0,64 ve 0,89 oranındadır. Uzun süredir bu oranlarla kredi çekmek isteyen kişi sayısı oldukça fazladır. Çok sık yapılmayan yılın bazı dönemlerinde müşterilerini memnun edecek kredi paketleri sunan kamu bankaları vardır. Ziraat bankası, vakıf bank ve halk bankası da bu bankalardandır.

Kredi paketlerinde 1 yıl ertelemeli olarak konut kredileri ve taşıt kredileri de mevcut olabilir. Ayrıca düşük faiz ve uzun vade oranları ile herkes gözünü bankalara çevirmiş durumdadır. Bu oranlarla kredi çekip ister ev ya da taşıt alabilirsiniz isterseniz da nakit para olarak kullanabilirsiniz. Bankaların güncel kredi faiz oranları sürekli olarak değişmektedir. Bu sebeple kredi alacağınız tarihlerde güncel faiz oranlarına bakmanız ve ona göre kredi başvurusunda bulunmanız uygun olacaktır.



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