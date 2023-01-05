2023 müjdeleri bitmiyor! SGK-SSK 3 maaş ödeme yapıyor! Kadınlara ömür boyu ödenecek, emekliler de alıyor!

SGK-SSK 3 maaş ödeme yapıyor! Kadınlara ömür boyu ödenecek, emekliler de alıyor! 2023 müjdeleri bitmiyor! SGK’dan 3 maaş ödeme aynı anda alınabilir. SSK’lı Bağ-Kur’lu ve Emekli Sandığı’na bağlı olan kişiler 3 maaşı birden alabilecek. Kadınlar ömür boyu bu ödenekten emekli vatandaşlar da yararlanabiliyor.

Söz konusu ödeneği alabilmek için SGK’ya başvuru yapmak gerekmektedir. SGK tarafından vatandaşlara türlü ödemeler yapılıyor. Özellikle kadınlar için anne, baba veya eşin vefatında maaş bağlanabiliyor. Kadınlar babalarının ve eşlerinin vefatından dolayı aynı anda 2 farklı maaş alabilir. Ayrıca vefat eden eşin SSK’lı, Bağ-Kur’lu veya Emekli Sandığı’na bağlı çalıştığına bakılmaksızın kişi için maaş bağlanmakta ve yardım edilmektedir.

SGK’dan 3 Maaş Ödemesi Nasıl Alınır?

SGK tarafından bu maaşı almak için memur ya da Bağ-Kur'lu olan sigortalı eşin 2008 senesinin Ekim ayından sonra vefat etmesi sonucunda en az 1800 gün prim ödemesini yapmış olması şarttır. Belirttiğimiz tarihten sonra vefat eden bir kişinin SSK'lı olması durumunda 5 sene bir sigortasının olması ve 900 gün prim ödemiş olma şartı vardır. Diğer bir taraftan Bağ-Kur'lu olan kişinin 2008 Ekim tarihinden önce vefat etmesi durumunda 1800 gün prim ödemiş olması şarttır.

Bu Maaşı Ömür Boyu Alabilirsiniz!

Anne veya babasından herhangi birini kaybeden kız çocuğu hem evlenene kadar hem de sigortalı bir işe başlayana kadar ömür boyu yetim aylığı alabilir. Fakat kız çocuğu evlenirse veya bir işe girer ise aylık kesiliyor.



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