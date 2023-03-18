Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT emekli maaşı alan vatandaşlara karşılıksız olarak 50.000 TL verecek

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz ve ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak dilediğiniz zaman 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilecek ve kredi başvurularınızı 50.000 TL olarak emekli maaşı hesabınız üzerinden hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni ihtiyaç kredisi kampanyalarında kredi ödemelerine uygun faiz oranları ile birlikte yapmak isteyen tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ödemeler gerçekleştirilir ve kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullanmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı ile birlikte Kredi başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız şubelere gitmeden hızlı bir şekilde ödemenizi aynı gün içerisinde yapabilecek ve kredilerinizi hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 50.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi verilecek ve bu krediler bankalara uygun olarak hemen sizlere sunulacak.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı ile birlikte nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilir ve başvuru şartlarına uygun olarak bu krediler hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

PTT üzerinden emekli maaşı alıyorsunuz maaş müşterisi olmanız durumunda PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve bu bankadan dilediğiniz zaman ihtiyaç kredinizi SMS atarak da alabileceksiniz. PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara SMS ile kredi almak istiyorlarsa PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 30 50 numarasına mesaj göndermesi gerekmektedir.