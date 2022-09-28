Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT 40.000 TL emekli ödeme vereceğini duyurdu

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara Eylül ve ekim ayları içinde verilecek olan 40.000 TL ödemeleri gelir belgesiz olarak verileceği açıklandı. Son zamanlarda yaşanan emekli promosyonları kampanyaları ile birlikte emekli maaşını kamu bankalarından özel bankalara taşıyan vatandaşlar için yapılan Bu kampanyalarda banka kredi notu düşük olsa bile emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız 40.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmanız mümkün olacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT kamu bankaları olmasından dolayı emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara ayrıcalıklı kredi kampanyaları yaparak hem 40.000 TL hem de daha yüksek limitlerde borç kapatma kredileri de sunmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar birden fazla yöntem ile başvurularını gerçekleştirebilir ve emekli maaşı bu bankalar üzerinde olması durumunda aynı gün içinde kredi ödemesi olarak düşük faizli ekim ayı sonuna kadar kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar banka şubeleri üzerinden kredi başvuruları yapabilirler ve ayrıca Kredi kullanacak olan vatandaşların banka hesapları üzerinden alacakları internet şifreleri ile birlikte internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi alabileceğini söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ayrıca resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran emekliler için de 40.000 TL'ye kadar değerlendirme yaparak 5 dakika içerisinde Kredi sonucu verecektir.

PTT üzerinden emekli maaşı almak istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak veya size en yakın PTT üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerinizi aktif Bank aracılığı ile birlikte kolay bir şekilde yapabilirsiniz. PTT ve aktif Bank arasında yapılan anlaşma sonrasında Kredi kullanacak olan vatandaşların cep telefonları üzerinden SMS atarak başvuru yapabilmeleri için PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 30 50 numarasına göndermesi ve 5 dakika içerisinde gelen sonuca göre de kredi kullanıp kullanamayacağını öğrenmesi durumunda işlem yapılacaktır.