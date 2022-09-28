Saat: 10:45'de Açıklandı: TC kimlik numaralarını yazan kişilere 30000 TL ödeme verildiği net olarak duyuruldu!

Tc kimlik numarası üzerinden 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartlara uygun olarak sizlere kredi imkanı sağlayacak olan bu bankalar üzerinden 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi imkanı sağlanacağı, bugün itibarıyla başladı.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlem sonucu verecek olan bu banka kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlara aynı gün içinde kredi ödemesi yapacağını açıkladı.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa şartlar dahilinde 5 dakika içerisinde sonuç alabilmektedir.

TC KİMLİK NUMARASI ÜZERİNDEN

Tc kimlik numarası üzerinden başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermesi gerekiyor. Tc Kimlik Numarası: 50 30 numarasına gönderdikten sonra kredi onayı alacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek için bankanın yapmış olduğu bu kampanya hemen katılabiliyor. Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan QNB Finansbank düşük faiz oranları ile birlikte sizlere acil bir ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını duyurdu. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmalarıyla birlikte emekli maaş hesapları üzerinden de kredi alabileceği haberi verildi.

30000 TL kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak işlemler yapılacak ve krediler, bu şekilde hesaplarınıza yatırılarak kullandırılacaktır. 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusuna, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz. 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için aynı dakika içerisinde sonuçlarını hemen alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, 5 dakika içerisinde sonuç alabilirsiniz.