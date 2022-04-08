Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT 4000 TL Ödeme Yaptı! Almayanlar Var. Bankalar üzerinden 4000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişileri haber var. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden 4000 TL'ye kadar nakit onay almak isteyen vatandaşların banka şartlarına uygun olması durumunda hemen aynı gün içerisinde başvuru yaparak nakit onayını kendi hesaplarına yatıracakları haberi geldi. Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden internet bankacılığı aracılığıyla da başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyada, PTT üzerinden şu bile yok etmeden SMS atarak işlem yapabileceksiniz.

4000 TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredisinde banka hızlı bir şekilde sizlere sonuç verecek ve 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu yapmanıza imkan sağlayacaktır. Para ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden 4000 TL düşük faiz oranlarıyla nakit kullanabilir ve bu parayı gelir belgesiz olarak hemen yatırabilirsiniz.

Başvurular nasıl yapılır?

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT şubeleri üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorlarsa, bankaların internet sitelerine girerek buradan kredi başvurusunda bulunabilir.

Ptt üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler ise PTT şubelerine gitmeden SMS atarak hızlı bir şekilde kredi onayı alabiliyor. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, bazı durumlarda nakit kredi imkanından faydalanmak için cep telefonları üzerinden mesaj atarak onay alabiliyor ve PTT şubelerine gitmeden kredi kullanabiliyor. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndermeniz durumunda PTT'nin Aktif Bank aracılığıyla sizlere devlet destekli 4000 TL kredi başvurusunda bulunmanıza imkan sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden işlem yapmak için banka, resmi internet sitesi üzerinden veya internet bankacılığı şubesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir, onaylanan tutarda kendi hesabına yatırabilir.