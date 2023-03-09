Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Denizbank Bütün Banka Borçlarınızı Transfer Edecek, Hemen Onay Verilecek...

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve Denizbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında Bank borçları olan kişilere bütün Banka borçlarını kapatabilecekleri yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Banka borcu olup ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara hem kamu bankaları üzerinden hem de özel banka Denizbank üzerinden destek verilerek tüm banka borçları kapatılarak rahat bir nefes aldırılacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından başlatılan Bu kampanyada 100.000 TL'ye kadar olan tüm banka borçlarımızın güncel olması halinde kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için bu bankalara düşük faiz oranları ile birlikte başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları sonrasında denizbank'ta kampanyaya ortak oldu ve özellikle de emekli maaşı alan ve emekli maaşını kendi bankasına taşıyarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen politikalar dahilinde ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. banka kredilerini kapatmak için borç kapatma kredisi kullanacak olan kişiler güncel olan kredi kartı ve güncel olan ihtiyaç kredileri için sadece bankaların şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak nakit ihtiyacı olan kişilerde aynı zamanda borç transfer kredisine de katılabiliyor ve 2 krediyi bir arada almaktadır.

Denizbank üzerinden borç kapatma kredisi almak istiyorsanız Denizbank müşterisi olan vatandaşlar nakit kredi ödemelerini gerçekleştirmek için 3 ay ertelemeli bu Kredi kampanyasına katılarak diledikleri zaman ödeme alabilmektedir. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirecekler veya banka şubelerine giderek borç kapatma kredisi alabileceklerdir.

Denizbank uzun vadeli ve yüksek limitli borç kapatma kredilerinde sadece emekli olan vatandaşlar için borç kapatma imkanı sağlamaktadır. emekli maaşınızı eğer Denizbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için hemen aynı gün içinde işlem yapılacak.