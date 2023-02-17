Ziraat Bankası-Vakıfbank-Halkbank hesabı olan emekliler dikkat! Bankalardan ödeme alın! Cumhurbaşkanı açıkladı

Kamu bankaları üzerinde hesab olup, nakit kredi kullanacak olan tüm emekliler için yapılan yeni kampanya duyurusu paylaşıldı. Emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bir kredi alabileceğiniz kampanyalar, Cumhurbaşkanı tarafından da onay verilmiştir ve krediler, hesaplara yatmaya devam ediyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız, bu kampanyalara katılabilir ve devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyacınız için kredi alabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklere 3 banka üzerinden de düşük faizli, ödemeler verilmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi limitleri belli olduktan sonra 50000 TL'ye kadar onaylanan kredilerde 36 vay vadeli ödeme tablosu oluşturabilirsiniz. 50000 TL ve 100000 TL arasındaki kredilerde ise 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmanız mümkün olacaktır.

Belirtilen şartları uygun olan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirirken, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde sonuç alabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanacak olan vatandaşlara uygun faizlerle borç kapatma kredisi ödemeleri de verilmektedir.

Emekli olan kişilerin son zamanlarda tercih etmiş olduğu, hem borç kapatma, hemde ihtiyaç kredisi kampanyası, detaylı olarak sizlere, kamu bankaları üzerinden hesaplanarak verilmektedir. bütün banka borçlarınızı tek bir yerde toplayarak kredi başvurusunu gerçekleştirebilir ve emekli maaş hesabınız üzerinden işlem yapabilirsiniz, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşlar, kredi işlemlerini hızlı bir şekilde banka şubelerine giderek yapabiliyor.